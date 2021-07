Cade dal secondo piano e muore: la ricostruzione del tragico incidente domestico (Di martedì 27 luglio 2021) Un vero shock per i familiari e per i vicini che si sono uniti nel grande dolore inaspettato per una terribile vicenda. Un drammatico incidente domestico è avvenuto in queste… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 luglio 2021) Un vero shock per i familiari e per i vicini che si sono uniti nel grande dolore inaspettato per una terribile vicenda. Un drammaticoè avvenuto in queste… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ilriformista : Con l’indagine sul ‘dottor Sottile’ Piercamillo #Davigo cade quel sistema che dal 1992 si era arrogato il potere di… - UnTemaAlGiorno : RT @SalaOrfeo: #comeSpessoSuccede con le prime luci del mattino, l'orizzonte stampato in fronte e dal soffitto cade giù un amore - intornoAlTempo : RT @SalaOrfeo: #comeSpessoSuccede con le prime luci del mattino, l'orizzonte stampato in fronte e dal soffitto cade giù un amore - matitesbagliate : RT @SalaOrfeo: #comeSpessoSuccede con le prime luci del mattino, l'orizzonte stampato in fronte e dal soffitto cade giù un amore - SalaOrfeo : #comeSpessoSuccede con le prime luci del mattino, l'orizzonte stampato in fronte e dal soffitto cade giù un amore -