Ammortizzatori sociali e pensioni | temi di confronto tra i sindacati e Orlando

(Di martedì 27 luglio 2021)

Sul tavolo oggi due dossier urgenti e delicatissimi: la riforma previdenziale in vista del termine di quota cento il prossimo dicembre e la modifica degli. Restano in primo piano le polemiche per lo sblocco dei licenziamenti che ha già coinvolto diverse aziende...di spada femminile le vittime di tratta invece prese in carico dal sistema nazionale italiano antitratta Nel 2020 sono state 2040 716 i nuovi che possiamo pagina si parla die ..."Ieri, 26 luglio, in un serrato confronto tra le parti sociali e la dirigenza della Corden Pharma quest’ultima ha comunicato la ferma intenzione di ...LATINA – “Ieri 26 luglio 2021 in un serrato confronto tra le parti sociali e la dirigenza della Corden Pharma quest’ultima ha comunicato la ferma intenzione di procedere al licenziamento di 120 dipend ...