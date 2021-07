“Un disastro, sono scioccata”. Barbara D’Urso colpita nell’animo dopo quello che è successo (Di lunedì 26 luglio 2021) Barbara D’Urso è stata colpita nel profondo dell’animo da una vicenda che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia intera. In tanti hanno condannato questo episodio, che sta creando dei danni inimmaginabili e che ha causato perdite economiche incredibili. La conduttrice televisiva non poteva restare indifferente davanti a tutto questo e ha affidato i suoi pensieri sia su Twitter che sul suo profilo Instagram. Commenti che hanno toccato moltissimo i migliaia di follower della donna, che hanno condiviso le preoccupazioni. Un po’ di giorni fa si era invece mostrata in tutto il suo splendore. Si trattava di una Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)è statanel profondo dell’animo da una vicenda che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia intera. In tanti hanno condannato questo episodio, che sta creando dei danni inimmaginabili e che ha causato perdite economiche incredibili. La conduttrice televisiva non poteva restare indifferente davanti a tutto questo e ha affidato i suoi pensieri sia su Twitter che sul suo profilo Instagram. Commenti che hanno toccato moltissimo i migliaia di follower della donna, che hanno condiviso le preoccupazioni. Un po’ di giorni fa si era invece mostrata in tutto il suo splendore. Si trattava di una...

Advertising

carmelitadurso : Sono sconvolta dalle immagini che arrivano dalla #Sardegna… È un disastro… Amici sardi vi sono vicina… Grazie ai vo… - Pres_Casellati : Vedere la #Sardegna devastata dalle fiamme fa male al cuore. Sono vicina alle famiglie colpite da questo terribile… - smiletears10 : In due secondi sono stata in grado di fare un disastro. Volevo solo spostare una ciotola davanti a uno dei miei fra… - __iamaslave4u : @fedeviig Ora sono appena tornata dalla palestra sono arrivata in tempo al parcheggio vicino casa mia, ma sta diluv… - EsselacAcceber : RT @nattydoctor: i giovani non vogliono lavorare i vaccini selezionano le varianti dalla #cannabis si passa al buco il disastro climatico n… -