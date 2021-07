Un altro argento per l'Italia, Diana Bacosi seconda nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurra Diana Bacosi, campionessa olimpica a Rio, conquista la medaglia d’argento nello skeet ai Giochi di Tokyo 2020 dopo una finale tesa e molto avvincente. La tiratrice 38enne è stata battuta nella sfida finale per 56-55 dall’americana Amber English, medaglia d’oro. Bronzo alla cinese Meng Wei. “Speravo nell’oro, di bissare Rio, è arrivato l’argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così”, ha detto Bacosi dopo la gara, e un abbraccio al suo ct Andrea Benelli e al presidente della Fitav Luciano Rossi. “Ho dato continuità alle mie prestazioni - dice ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) L’azzurra, campionessa olimpica a Rio, conquista la medaglia d’ai Giochi di Tokyo 2020 dopo una finale tesa e molto avvincente. La tiratrice 38enne è stata battuta nella sfida finale per 56-55 dall’americana Amber English, medaglia d’oro. Bronzo alla cinese Meng Wei. “Speravo nell’oro, di bissare Rio, è arrivato l’ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così”, ha dettodopo la gara, e un abbraccio al suo ct Andrea Benelli e al presidente della Fitav Luciano Rossi. “Ho dato continuità alle mie prestazioni - dice ancora ...

DilettaBarilla : Un’altra medaglia, un altro #argento per l’#ItaliaTeam a #Tokyo2020. Lo conquista Diana #Bacosi nello #skeet Anoth… - esseimo : seriamente ho letto che si stanno lamentando per il mancato oro come se fosse facile sparare due piattelli uno diet… - Anfitrite_s : RT @cioccograno: Bello svegliarsi e trovare il medagliere più pesante e mentre lo scrivi arriva un altro argento #italiateam #tokyo2020 - ElenaPanisi : @io_sono_angelo Un'italiana ha vinto l'argento... un po' di rispetto anche per gli sport minori... semmai è assurdo… - Ele10653822 : @Italysckros Altro argento nello skeet -