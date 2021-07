Ufficiale: Ferrante in prestito al Foggia dalla Ternana (Di lunedì 26 luglio 2021) Tramite il proprio sito Ufficiale, il Foggia ha annunciato l’arrivo in rossonero dell’attaccante Alexis Ferrante in prestito dalla Ternana. Questo il comunicato del club pugliese: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexis Ferrante. Attaccante classe 1995 nato a Buenos Aires (Argentina), ma con passaporto italiano, esordisce in serie C a soli 15 anni con il Piacenza, successivamente passa alla Roma dove cresce nelle giovanili, arrivando nel giro della prima squadra, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Tramite il proprio sito, ilha annunciato l’arrivo in rossonero dell’attaccante Alexisin. Questo il comunicato del club pugliese: “Il Calcio1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexis. Attaccante classe 1995 nato a Buenos Aires (Argentina), ma con passaporto italiano, esordisce in serie C a soli 15 anni con il Piacenza, successivamente passa alla Roma dove cresce nelle giovanili, arrivando nel giro della prima squadra, ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Aggiornamenti #Calciomercato #SerieB /2 Prestiti in #serieC #Foggia: dalla #Ternana l'attaccante '95 Alexis Ferrante… - tabellamercatob : Aggiornamenti #Calciomercato #SerieB /2 Prestiti in #serieC #Foggia: dalla #Ternana l'attaccante '95 Alexis Ferran… - Cucciolina96251 : RT @lagoleada_it: #Calciomercato #Foggia, UFFICIALE: colpo Alexis #Ferrante per l'attacco ?? - lagoleada_it : #Calciomercato #Foggia, UFFICIALE: colpo Alexis #Ferrante per l'attacco ?? - NewsTuttoC : UFFICIALE - Foggia, preso Ferrante in prestito dalla Ternana -