Tokyo 2020, tiro a volo skeet: delude Cassandro, oro allo statunitense Hancock

Lo statunitense Vincent Hancock conquista la medaglia d'oro nel tiro a volo skeet maschile dominando la contesa, alle sue spalle argento per il danese Jesper Hansen e bronzo per il kuwaitiano Abullah Alrashidi; male l'unico azzurro giunto in finale, Tammaro Cassandro, eliminato dopo la prima serie e classificatosi sesto.

