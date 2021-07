Shaqiri | “Mi piace il calcio offensivo di Sarri | sarebbe intrigante giocare per lui”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Xherdan, giocatore del Liverpool, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, di cui si riporta un estratto. Ho detto al Liverpool che mi sento pronto per una nuova sfida. Hanno accettato il mio desiderio e valuteranno seriamente le offerte che arriveranno. Non mi ostacoleranno. Se vorrei tornare in Italia? Certo. Chi non è innamorato dello stile di vita italiano, dell’italianità? Ciò che colpisce davvero è l’amore italiano per il. È vita in Italia. I tifosi sono incredibili. Le voci passate sulla Lazio? Tare da anni sta facendo un ottimo lavoro. Se è vero che ha una grande stima nei miei confronti ne sono onorato. Seguo la Lazio ...

Xherdan Shaqiri di nuovo in Italia? L'esterno offensivo del Liverpool, visto con la maglia dell'Inter, ha parlato anche per le mie caratteristiche, mi piace giocare un calcio più offensivo. Uno dei profili che piace è quello di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero è in uscita dal Liverpool e, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe intrigato dall'idea di essere allenato da Maurizio Sarri. Shaqiri ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Lo svizzero ha parlato anche dell'interesse che la Lazio ha mostrato per lui.