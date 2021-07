Operazione “Alto impatto” | 5 arresti | 7 denunce a piede libero e 17 soggetti segnalati alla Prefettura

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dal 19 al 25 luglio u.s. il Comando Provinciale Carabinieri di Taranto ha attuato un preordinato servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli endemici fenomeni criminali e di illegalità diffusa nei comprensori delle Compagnie Carabinieri di Taranto, Martina Franca, Castellaneta, Manduria e Massafra. Le differenti articolazioni operative del Comando Jonico, avvalendosi del qualificato supporto dei Reparti specializzati intervenuti per l’occasione – Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Modugno – hanno presidiato e setacciato per ore la Città Vecchia e i quartieri Paolo VI e Tamburi di Taranto, nonché i ...