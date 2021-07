Olimpiadi, nuoto: argento storico per l’Italia nella staffetta 4×100 stile libero. Bronzo nei 100 rana (Di lunedì 26 luglio 2021) l’Italia del nuoto conquista una medaglia storica alle Olimpiadi di Tokyo: l’argento nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Si tratta del gradino del podio più alto mai raggiunto dai nuotatori italiani in questa disciplina. L’unico precedente, infatti, era stata la medaglia di Bronzo della 4×200 stile libero di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004. A fare l’impresa stavolta sono stati Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021)delconquista una medaglia storica alledi Tokyo: l’maschile. Si tratta del gradino del podio più alto mai raggiunto dai nuotatori italiani in questa disciplina. L’unico precedente, infatti, era stata la medaglia didella 4×200di Massimiliano Rosolino, Filippo, Magnini, Simone Cercato ed Emiliano Brembilla ad Atene 2004. A fare l’impresa stavolta sono stati Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo ...

Advertising

Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - FINOfficial_ : Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un ?????????????? misto di storia e leggenda!… - Eurosport_IT : SIII! SIIII! SIIIII! ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming Rivivi la finale della 4x100… - assoaeroarma : #swimming, #bronzo per Nicolò Martinengo (100m rana) e #argento per Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zaz… - Nerocattivo1 : Vorrei capire perché la @RaiSport pubblicizza le Olimpiadi sul canale 57 e poi puntualmente trasmette 'perle di spo… -