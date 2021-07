(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – “Dopo cinquesonoqua, avevo voglia di riconfermarmi e fare bene far vedereuna volta chi sono sportivamente, so che hotanto da dare e quindi sono più che soddisfatta. Bis d’oro sfiorato? Si negli ultimi 10 piattelli la testa mi ha giocato un brutto scherzo, più mi dicevo non pensare che vai per l’oro e più il pensiero andava a questa cosa, non riuscivo più a concentrarmi sui movimenti che dovevo fare, però a casa la medaglia l’ho portata. Non vedo l’ora di telefonare a mio figlio”. Lo ha detto l’azzurra Dianadopo aver vinto l’argento nella ...

Advertising

sportface2016 : +++DIANA BACOSI D'ARGENTO NELLO SKEET. OTTAVA MEDAGLIA ITALIANA IN QUESTI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi #Olympics - Eurosport_IT : 75/75 al termine della prima giornata: lunedì la finale! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Tiro a volo, Bacosi argento nello skeet donne. Oro all'americana Amber English #Tokyo2020 #ANSA - InformazioneOg : Olimpiadi 2020, Bacosi argento nello skeet donne: nel nuoto la 4×100 fa la storia dell’Italia con l’argento… - TV7Benevento : **Olimpiadi: Bacosi, 'dopo 5 anni ancora qua, ora voglio solo chiamare mio figlio'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi Bacosi

"Ho dato continuità alle mie prestazioni - dice ancora- , e alla fine ho perso l'oro per un ... Tra i maschi, Fabio Fognini è agli ottavi di finale del torneo di tennis delledi Tokyo ...L'azzurra del tiro al volo si arrende solo all'americana Amber English. Per l'Italia è l'ottava medaglia in questa edizione delleDianaha conquistato la medaglia d'argento nello skeet femminile, specialità del tiro al volo, alledi Tokyo 2020. La 38enne azzurra, vincitrice dell'oro ai Giochi di Rio de ...TIRO A SEGNO Per quanto riguarda i risultati del tiro a segno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dobbiamo segnalare ... mentre Rossetti è solo 17^; per le donne è pronto posto per Diana Bacosi con 75 e Slo ...“I campani, a lavoro da due settimane, sono apparsi stanchi, con i nuovi Obi e Strandberg in ritardo di condizione”. La Salernitana deve acquistare nuovi giocatori, nuovi attaccanti in particolare. E ...