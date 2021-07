Maltempo in autostrada: centinaia di veicoli distrutti. Un disastro (Di lunedì 26 luglio 2021) Maltempo con grandinate e trombe d’aria nella provincia di Parma. Colpite le zone di Busseto, Fidenza, San Polo Torrile e Colorno Un’ondata violenta di Maltempo con pioggia e grandine ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 luglio 2021)con grandinate e trombe d’aria nella provincia di Parma. Colpite le zone di Busseto, Fidenza, San Polo Torrile e Colorno Un’ondata violenta dicon pioggia e grandine ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

