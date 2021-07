Lunedì 26 luglio: 20 contagi e stabili i reparti ospedalieri (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,52%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,51%). Non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.333, i clinicamente guariti 30, mentre quelli in isolamento risultano essere 430. Dall’inizio della ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovicon una percentuale di positività del 1,52%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,51%). Non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altriscendono a 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.333, i clinicamente guariti 30, mentre quelli in isolamento risultano essere 430. Dall’inizio della ...

