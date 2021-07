Lavori Publiacqua: domani 27 luglio rubinetti a secco nella zona via Scialoja – Via Masaccio (Di lunedì 26 luglio 2021) Procedono ovunque i Lavori interminabili di Publiacqua, che lascerà migliaia di rubinetti a secco, domani 27 luglio, a causa dei Lavori per il rinnovo di snodi, saracinesche e simili sulla rete L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Procedono ovunque iinterminabili di, che lascerà migliaia di27, a causa deiper il rinnovo di snodi, saracinesche e simili sulla rete L'articolo proviene da Firenze Post.

