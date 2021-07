Kessié: “Non vedo l’ora di riabbracciare i compagni e mister Pioli” (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck Kessié, centrocampista del Milan, è ora impegnato alle Olimpiadi. Ma nei suoi pensieri c'è sempre la squadra rossonera. Le sue parole Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Franck, centrocampista del Milan, è ora impegnato alle Olimpiadi. Ma nei suoi pensieri c'è sempre la squadra rossonera. Le sue parole

Ultime Notizie dalla rete : Kessié Non Kessie "Voglio solo il Milan"/ Calciomercato news: "La mia parola conta, resterò" Non deluderemo'. A differenza di Kessie, Donnarumma e Calhanoglu hanno fatto scelte differenti: "Dispiace, ovvio, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Kessie: 'Finite le Olimpiadi sistemiamo tutto' Non ci saranno problemi. Con la società abbiamo una chat e ci messaggiamo in continuazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, conoscono alla perfezione il mio pensiero. Ovvio che dispiace aver ...

