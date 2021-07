Kaio Jorge | oltre a Milan e Juve c’è anche il Benfica

Advertising

Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it: la Juventus accelera sue continua la bagarre con il Milan per il brasiliano©Getty ImagesNella giornata in cui Cristiano Ronaldo sbarca alla Continassa per (ri)mettersi agli ordini di Massimiliano ...MILANO -fa entrare in rotta di collisione Juventus e Milan. L'attaccante classe 2002 del Santos, andato in gol durante l'ultima partita di Copa Sudamericana contro l'Independiente, è uno dei ...Kaio Jorge non è solo nel mirino di Juventus e Milan. Secondo calciomercato.com, il ragazzo è sotto l'occhio del Benfica.Si infiamma la volata per il talento brasiliano. Il Santos: "È arrivata una proposta" e sarebbe quella dei portoghesi. Ma il club bianconero e quello rossonero contano sul rapporto con l’agente dell’a ...