Inter, Inzaghi accoglie Lukaku: ora può plasmare la sua squadra (Di lunedì 26 luglio 2021) Da oggi Simone Inzaghi potrà iniziare finalmente a plasmare la sua Inter: dopo l’arrivo di Lukaku sono attesi anche gli altri nazionali Ieri sera è stato il turno di Lukaku, oggi tocca agli altri big nerazzurri (Perisic, Vidal, Sanchez e Vecino) arriveranno ad Appiano Gentile e si metteranno a disposizione di Inzaghi. Il tecnico piacentino può sorridere: la Pinetina inizia a ripopolarsi e da adesso si potrà contare sullo zoccolo duro della rosa per iniziare a preparare la nuova stagione nel migliore dei modi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, saranno comunque tante le novità che il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Da oggi Simonepotrà iniziare finalmente ala sua: dopo l’arrivo disono attesi anche gli altri nazionali Ieri sera è stato il turno di, oggi tocca agli altri big nerazzurri (Perisic, Vidal, Sanchez e Vecino) arriveranno ad Appiano Gentile e si metteranno a disposizione di. Il tecnico piacentino può sorridere: la Pinetina inizia a ripopolarsi e da adesso si potrà contare sullo zoccolo duro della rosa per iniziare a preparare la nuova stagione nel migliore dei modi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, saranno comunque tante le novità che il ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO @RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Si… - DiMarzio : #Inter, riecco #Lukaku: domani il primo allenamento con #Inzaghi - ChampionsLeague : ???? Simone Inzaghi at Inter ?? #UCL - c_carlyalberti : RT @Inter: ?? | FOTO @RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Simone Inzaghi… - filidifumetto : RT @CucchiRiccardo: Che #Lukaku sia tornato a Milano è una buona notizia. Per l'#Inter, per #Inzaghi, per la #SerieA. -