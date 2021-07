Incendi in Sardegna | presidente Solinas | “Un dramma enorme Secoli di storia ambientale e paesaggistica andati in fumo”

(Di lunedì 26 luglio 2021) “È undi proporzioni enormi, ettari ed ettariin. Stiamo lavorando per domare questoo di grandi proporzioni”. Lo ha detto il governatore della RegioneChristian, intervenendo in un punto stampa insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Da almeno 60 ore vaste zone della zona di Oristano sono devastate dai roghi che hanno raggiunto anche i centri abitati. Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta e oltre 1500 persone sono state fatte allontanare dalle proprie case L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' stata un'altra notte di lavoro senza sosta nella Sardegna che continua a bruciare. Stamane 5 canadair sono tornati in azione, mezzi indispensabili per raggiungere località spesso impervie. Soffocata da un'aria irrespirabile e ormai decretato lo stato d'emergenza, la Sardegna chiede aiuto e si rimette anche alla solidarietà internazionale per avere la meglio sugli incendi. "Serviranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi e la macchia mediterranea distrutti dalle fiamme che hanno raggiunto pascoli, ulivi, capannoni, fienili con le scorte di foraggio e mezzi agricoli"