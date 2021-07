Covid | Pfizer e Moderna ampliano gli studi sul vaccino per i bambini di 5-11 anni

(Di lunedì 26 luglio 2021)stanno ampliando glisulaidi età compresa fra i cinque e gli 11. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gliseguono...

Moderna e Pfizer stanno ampliando gli studi sul vaccino Covid ai bambini di età compresa fra i cinque e gli 11 anni. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gli studi seguono le ... commenta Le aziende farmaceutiche Moderna e Pfizer hanno deciso di ampliare gli studi sul vaccino anti-Covid ai bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni. Lo riporta il New York Times. Secondo il quotidiano statunitense, gli studi ...