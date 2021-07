Covid, ecco dove aumentano le terapie intensive e i ricoveri (Di lunedì 26 luglio 2021) Cresce il numero dei posti letto occupati nei reparti ospedalieri di area non critica. Si tratta di persone ricoverate perché hanno contratto il . Lo riporta l'agenzia nazionale per i servizi sanitari ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Cresce il numero dei posti letto occupati nei reparti ospedalieri di area non critica. Si tratta di persone ricoverate perché hanno contratto il . Lo riporta l'agenzia nazionale per i servizi sanitari ...

Advertising

borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - AlbertoBagnai : Ecco qua: - fattoquotidiano : Parla l'esperto di lobby Pier Luigi Petrillo: ecco come si “sabota” il Parlamento [di @antonellocapor2] - Ardito65330980A : RT @liliaragnar: Avete mai sentito parlare delle tecniche usate negli interrogatori per far crollare le persone? Ecco, immaginate lo stess… - adatorelli : RT @MarcoProEU: Per la #Meloni si può essere #ProVax ma non Pro-#greenpass. ... Ecco un esempio di chi non ha mai capito cosa sia l'implic… -