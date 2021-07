Bassetti: “Risposta a piazze no vax arrivi dalla scienza” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Alle persone che scendono in piazza” contro il vaccino anti Covid o contro il Green pass “dovremmo parlare, se hanno voglia di ascoltare, e la miglior Risposta deve venire dalla scienza”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “Una delle critiche più forti che arriva da quella piazza è che i vaccini sono sperimentali – ricorda Bassetti – E’ giusto che sia la scienza a rispondere: la tecnologia a mRna è del 1990 è comunque l’azienda BionTech” che ha sviluppato il vaccino a mRna “è del 2008, sono passati quindi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) “Alle persone che scendono in piazza” contro il vaccino anti Covid o contro il Green pass “dovremmo parlare, se hanno voglia di ascoltare, e la migliordeve venire”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “Una delle critiche più forti che arriva da quella piazza è che i vaccini sono sperimentali – ricorda– E’ giusto che sia laa rispondere: la tecnologia a mRna è del 1990 è comunque l’azienda BionTech” che ha sviluppato il vaccino a mRna “è del 2008, sono passati quindi ...

