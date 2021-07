Arsenale della Seconda Guerra Mondiale esposto in camera da letto: arrestato 57enne (Di lunedì 26 luglio 2021) Carrara, 26 luglio 2021 - Scoperto un vero e proprio 'museo' di residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale a casa di un 57enne di Avenza, in provincia di Carrara, che li teneva in bella mostra ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Carrara, 26 luglio 2021 - Scoperto un vero e proprio 'museo' di residuati bellicia casa di undi Avenza, in provincia di Carrara, che li teneva in bella mostra ...

Advertising

qn_lanazione : Arsenale della Seconda Guerra Mondiale esposto in camera da letto: arrestato 57enne - felali9 : #Iran non ha per ora armi nucleari, Israele ha già di un arsenale di armi nucleari. Ma lasciamo che siano i falchi… - A5359201 : RT @Venezia1600: Aspettando l’inizio della seconda edizione di #CinemaBarchin ?? ?? A #Venezia il cinema drive-in è in barca! Sei serate ded… - Claudio07071959 : RT @ItalianNavy: Da stasera fino al 31 luglio si svolgerà la 2^ edizione del 'Barch-in', un cinema all'aperto nello specchio acqueo della D… - LucianoQuaranta : RT @ItalianNavy: Da stasera fino al 31 luglio si svolgerà la 2^ edizione del 'Barch-in', un cinema all'aperto nello specchio acqueo della D… -