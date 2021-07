AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 luglio 2021) AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer di tutti i livelli, da coloro che giocano occasionalmente ai pro-player.. AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico, ovviamente di AOC, dedicato ai gamer di tutti i livelli. Dietro questo nuovo marchio si troveranno periferiche e accessori pensati sia per coloro che giocano occasionalmente sia per coloro che hanno velleità da pro-player.Stefan Sommer, Head of Global Marketing in AOC: “L’industria del gaming e il ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 luglio 2021)by AOC è ilaidi tutti i livelli, da coloro che giocano occasionalmente ai pro-player..by AOC è il, ovviamente di AOC,aidi tutti i livelli. Dietro questomarchio si troveranno periferiche e accessori pensati sia per coloro che giocano occasionalmente sia per coloro che hanno velleità da pro-player.Stefan Sommer, Head of Global Marketing in AOC: “L’industria del gaming e il ...

Advertising

Multiplayerit : AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer - misteruplay2016 : AOC annuncia AGON by AOC, il brand di linee di accessori dedicato ai gamer di tutti i livelli - Eurogamer_it : #AOC annuncia AGON by AOC il nuovo brand di linee di accessori e monitor dedicati ai gamer. -

Ultime Notizie dalla rete : AGON AOC AOC annuncia AGON by AOC, il brand di linee di accessori dedicato ai gamer di tutti i livelli Attraverso un comunicato stampa, AOC , il brand numero uno al mondo di monitor gaming e accessori IT, annuncia il lancio del suo nuovo brand AGON by AOC . Il nuovo marchio rafforzerà le linee di monitor e accessori gaming già esistenti di AOC ed estenderà il portfolio con nuovi prodotti dedicati a giocatori occasionali, giocatori ...

L'ecosistema gaming di AOC si espande con le nuove tastiere, mouse e mouse pad AOC AGON AGK700 è in vendita su Amazon a 149 euro. La tastiera di fascia media GK500 con 104 tasti è dotata di switch di luci meccanico Outemu Red/Blue, rollover n - key e 100% anti - ghosting. La ...

AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer Multiplayer.it AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer di tutti i livelli, da coloro che giocano occasionalmente ai pro-player.. AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico, ovviamente di AOC, ...

AOC annuncia AGON by AOC, il brand di linee di accessori dedicato ai gamer di tutti i livelli Attraverso un comunicato stampa, AOC, il brand numero uno al mondo di monitor gaming e accessori IT, annuncia il lancio del suo nuovo brand AGON by AOC. Il nuovo marchio rafforzerà le linee di monitor ...

Attraverso un comunicato stampa,, il brand numero uno al mondo di monitor gaming e accessori IT, annuncia il lancio del suo nuovo brandby. Il nuovo marchio rafforzerà le linee di monitor e accessori gaming già esistenti died estenderà il portfolio con nuovi prodotti dedicati a giocatori occasionali, giocatori ...AGK700 è in vendita su Amazon a 149 euro. La tastiera di fascia media GK500 con 104 tasti è dotata di switch di luci meccanico Outemu Red/Blue, rollover n - key e 100% anti - ghosting. La ...AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico dedicato ai gamer di tutti i livelli, da coloro che giocano occasionalmente ai pro-player.. AGON by AOC è il nuovo brand tecnologico, ovviamente di AOC, ...Attraverso un comunicato stampa, AOC, il brand numero uno al mondo di monitor gaming e accessori IT, annuncia il lancio del suo nuovo brand AGON by AOC. Il nuovo marchio rafforzerà le linee di monitor ...