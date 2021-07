Agcom | “Calo inesorabile per i quotidiani Industria dei media in crisi decennale Continua a crescere il web | + 27% per i pacchi postali”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’inarrestabile spostamento della comunicazione verso il digitale sembra esserci una vittima chiara: la carta stampata. Mentre per gli altrisi è trattato sostanzialmente di adattarsi e reinventarsi per iil declino pare acuirsi e incancrenirsi. A certificarlo è Giacomo Lasorella presidente(autorità che vigila e regola il mondo della comunicazione) che oggi ha presentato la relazione annuale al parlamento. “Lastrutturale della stampa tradizionale si sta rilevando sempre più marcata e mostra di non aver beneficiato particolarmente della accresciuta domanda di informazione dovuta alla ...

... il cui valore economico è inda oltre un decennio. Ciò conferma non solo la fragilità della ...nel mondo quanto a sapienza tecnica e qualità dei contenuti" ha detto ancora il presidente...... il cui valore economico è inda oltre un decennio. Ciò conferma non solo la fragilità della ... ha detto il presidente. Crisi strutturale stampa sempre più marcata ''La crisi strutturale ...Dalla relazione annuale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni illustrata dal presidente Giacomo Lasorella emerge che a fine 2020 gli accessi broadband e ultrabroadband, residenziali e affa ...A proposito di Intelligenza Artificiale, per Giacomo Lasorella presidente Agcom, ''La nuova frontiera della garanzia del pluralismo passa in larga misura, per la trasparenza delle decisioni algoritmic ...