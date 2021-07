Valentino Rossi “come ai vecchi tempi”: pazzia a Tavullia (VIDEO) (Di domenica 25 luglio 2021) Valentino Rossi torna alle origini. Ecco a bordo di quale mezzo è sfrecciato tra le stradine della sua Tavullia con la sua Francesca Sofia. Valentino Rossi (GettyImages)Se qualcuno vi chiedesse come è cominciata la carriera di Valentino Rossi, intramontabile e leggendario campione del Moto GP, vi si potrebbe rispondere senza troppe forzature che tutto ha avuto inizio tra le stradine di Tavullia. Almeno a bordo delle tre ruote piuttosto che delle due che lo hanno reso celebre in tutto il globo. Durante la serata di ieri, ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021)torna alle origini. Ecco a bordo di quale mezzo è sfrecciato tra le stradine della suacon la sua Francesca Sofia.(GettyImages)Se qualcuno vi chiedesseè cominciata la carriera di, intramontabile e leggendario campione del Moto GP, vi si potrebbe rispondere senza troppe forzature che tutto ha avuto inizio tra le stradine di. Almeno a bordo delle tre ruote piuttosto che delle due che lo hanno reso celebre in tutto il globo. Durante la serata di ieri, ...

