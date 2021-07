Uomo ucciso a Voghera. I legali dell'assessore: chiederemo revoca dei domiciliari per Adriatici (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo il gip, l'assessore deve rimanere ai domiciliari in quanto è necessaria una "misura che limiti provvisoriamente ma fortemente la libertà di circolazione in capo a un soggetto che, per sua stessa ammissione, ha dichiarato di non essere in grado di gestirla senza gravissimi rischi per la collettività" Leggi su rainews (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo il gip, l'deve rimanere aiin quanto è necessaria una "misura che limiti provvisoriamente ma fortemente la libertà di circolazione in capo a un soggetto che, per sua stessa ammissione, ha dichiarato di non essere in grado di gestirla senza gravissimi rischi per la collettività"

il_pucciarelli : Secondo Salvini, intervistato sul @Corriere, se un uomo a Voghera è stato ucciso è colpa propria. Perché non doveva… - LegaSalvini : L'UOMO UCCISO DALL'ASSESSORE A VOGHERA ERA STATO SOTTOPOSTO A TSO Il trattamento sarebbe avvenuto 3 settimane fa - SirDistruggere : Salvini ci fa sapere che l'uomo ucciso a #Voghera era stato fermato anche per atti osceni in luogo pubblico, inform… - giul9801 : RT @ilruttosovrano: Prima il TSO che avrebbe subito in passato l'uomo ucciso, come fosse una colpa, adesso siamo addirittura a: “L’avessero… - andreastoolbox : Uomo ucciso a Voghera. I legali dell'assessore: chiederemo revoca dei domiciliari per Adriatici - Rai News… -