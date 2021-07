Tokyo 2020, lunedì 26 luglio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di lunedì 26 luglio 2021) Altra giornata intensa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quella di lunedì 26 luglio. Proseguono i tornei di diversi sport, mentre in altri sono in palio le medaglie. Ad aprire il programma è la gara di triathlon maschile, poi spazio a tutte le altre discipline, con lo skateboard che farà il suo esordio olimpico. In chiave Italia grande attenzione per nuoto, scherma, tiro a volo, mountain bike, taekwondo e judo. E poi anche softball, tennis, canottaggio e molto altro. Di seguito il programma completo di giornata con tutti gli italiani in gara. IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Altra giornata intensa alle Olimpiadi diquella di26. Proseguono i tornei di diversi sport, mentre in altri sono in palio le medaglie. Ad aprire il programma è ladi triathlon maschile, poi spazio a tutte le altre discipline, con lo skateboard che farà il suo esordio olimpico. In chiave Italia grande attenzione per nuoto, scherma, tiro a volo, mountain bike, taekwondo e judo. E poi anche softball, tennis, canottaggio e molto altro. Di seguito il programma completo di giornata congliin. IL PROGRAMMA ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi Tokyo 2020, gli azzurri che inseguono una medaglia il 26 luglio L'appetito vien mangiando e così l' Italia proverà ad arricchire il proprio medagliere nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche lunedì 26 luglio , giorno in cui tra l'altro ci sarà l'esordio in vasca di Federica Pellegrini , impegnata nelle batterie dei 200 metri stile libero. Gli azzurri a caccia di gloria ...

Federica Pellegrini: tutti gli amori della campionessa azzurra del nuoto L'ultima grande conquista di Federica Pellegrini è la qualificazione alla sua quinta Olimpiade , quella di Tokyo 2020. Federica Pellegrini, da campionessa olimpionica a personaggio televisivo Oltre a ...

Tokyo 2020, il programma di lunedì 26 luglio: orari e italiani in gara

LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio vuole emulare Vito Dell'Aquila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona mattinata a tutti i lettori di OA Sport, dunque ci siamo: il taekwondo torna sui tatami della Makuhari Messe Hall A per la terza giornata di gare delle ...

Olimpiadi Tokyo 2020, nuoto LIVE: tutto sulle batterie di oggi Il nuoto in corsia debutta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime batterie: appuntamento a partire dalle 12. Nell’attesa delle prime finali e dei grandi nomi, l’Italia debutta con le primissime bat ...

