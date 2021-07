Tokio: Longo Borghini, Giuffrida e Zanni bronzo in ciclismo, judo e pesi (Di domenica 25 luglio 2021) Nel nuoto il miglior piazzamento nella prima giornata di finali è il sesto posto di Gabriele Detti, vincono anche il volley femminile e il Settebello. Bacosi (skeet femminile) è in testa dopo la prima giornata (75/75) Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 luglio 2021) Nel nuoto il miglior piazzamento nella prima giornata di finali è il sesto posto di Gabriele Detti, vincono anche il volley femminile e il Settebello. Bacosi (skeet femminile) è in testa dopo la prima giornata (75/75)

