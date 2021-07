Roma Vina, il giocatore è atteso in città per la firma: le ultime (Di domenica 25 luglio 2021) La Roma è pronta ad accogliere il nuovo acquisto Matias Vina. L’uruguaiano è atteso nelle prossime ore in città per la firma sul contratto La Roma è pronta ad accogliere il nuovo acquisto Matias Vina. Il difensore del Palmeiras – come sottolinea da Sky Sport – è atteso nelle prossime ore in città per risolvere le ultime formalità, poi il club giallorosso potrà ufficializzare il suo trasferimento. Nei giorni scorsi c’era stata una frenata, ma i dettagli sono stati limati nelle ultime ore. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Laè pronta ad accogliere il nuovo acquisto Matias. L’uruguaiano ènelle prossime ore inper lasul contratto Laè pronta ad accogliere il nuovo acquisto Matias. Il difensore del Palmeiras – come sottolinea da Sky Sport – ènelle prossime ore inper risolvere leformalità, poi il club giallorosso potrà ufficializzare il suo trasferimento. Nei giorni scorsi c’era stata una frenata, ma i dettagli sono stati limati nelleore. L'articolo ...

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, è fatta per Matias Viña. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore - Glongari : Mai stato in discussione l’arrivo alla #Roma di Matias #Vina. ? - DiMarzio : Roma, vicino Matias #Vina del #Palmeiras come sostituto di #Spinazzola - TheRedCreed94 : @Fil_Biafora ciao Fil, ma ti risulta che Vina viene a Roma oggi? Mi sembra strano che parlano di sbarco oggi pomeri… - Fantacalcio : Calciomercato Roma: tutto fatto per Vina, le ultime -