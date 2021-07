Quando la Finale di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 25 luglio 2021) Vanessa Ferrari disputerà la Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’appuntamento è per lunedì 2 agosto (ore 10.45) all’Ariake Gymnastics Centre della capitale giapponese, dove verranno messe in palio le medaglie a cinque cerchi. La ginnasta italiana ci riprova per la terza volta consecutiva: dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, la nostra portacolori vuole finalmente fare centro e portarsi a casa quell’agognato alloro che insegue da tutta la carriera. La bresciana si presenterà all’appuntamento col miglior punteggio di qualifica: primo posto nel turno preliminare, dove la nostra ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)disputerà laal corpo libero delledi Tokyo 2021. L’appuntamento è per lunedì 2 agosto (ore 10.45) all’Ariake Gymnastics Centre della capitale giapponese, dove verranno messe in palio le medaglie a cinque cerchi. La ginnasta italiana ci riprova per la terza volta consecutiva: dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, la nostra portacolori vuole finalmente fare centro e portarsi a casa quell’agognato alloro che insegue da tutta la carriera. La bresciana si presenterà all’appuntamento col miglior punteggio di qualifica: primo posto nel turno preliminare, dove la nostra ...

