Milan: Kessie vuole uno stipendio alla “Ibra” (Di domenica 25 luglio 2021) Il Milan continua a negoziare il rinnovo di Kessie. Tuttavia, l’ivoriano sembra abbia avanzato richieste faraoniche per prolungare la sua permanenza in rossonero. Milan: Hauge sempre più lontano Milan: Kessie guadagnerà quanto Ibrahimovic? Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano avrebbe richiesto un ingaggio alla “Ibrahimovic”. Lo svedese ha uno stipendio di circa 7 milioni di euro (3,5 di parte fissa e il resto legati a bonus) e Kessie vorrebbe lo stesso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Ilcontinua a negoziare il rinnovo di. Tuttavia, l’ivoriano sembra abbia avanzato richieste faraoniche per prolungare la sua permanenza in rossonero.: Hauge sempre più lontanoguadagnerà quantohimovic? Stando a quanto riportato dGazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano avrebbe richiesto un ingaggiohimovic”. Lo svedese ha unodi circa 7 milioni di euro (3,5 di parte fissa e il resto legati a bonus) evorrebbe lo stesso ...

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - carlolaudisa : Il Milan alza la posta per blindare #Kessie sino al 2024: l'ivoriano vuole un ingaggio alla Ibra. Passi avanti per Brandt del #BVB. #ACMilan - PietroMazzara : Arrivato a Milano l’agente di Franck #Kessie. Nei prossimi giorni possibile vertice con il #Milan per entrare nel v… - Nerditude_ : #Kessie per l'ingaggio che vuole per me può andare a fare in culo in premier quando vuole, altro miracolato che ha… - Totiii_Ali : RT @carlolaudisa: Il Milan alza la posta per blindare #Kessie sino al 2024: l'ivoriano vuole un ingaggio alla Ibra. Passi avanti per Brandt… -