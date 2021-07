Migranti, 300 trasferiti: in hotspot Lampedusa restano 1.085 (Di domenica 25 luglio 2021) commenta Sono 1.085 i Migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dopo il trasferimento sul pattugliatore Diciotti di 300 persone che raggiungeranno Crotone. Sono stati caricati sulla nave quarantena ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) commenta Sono 1.085 iospiti dell'di, dopo il trasferimento sul pattugliatore Diciotti di 300 persone che raggiungeranno Crotone. Sono stati caricati sulla nave quarantena ...

Advertising

ag_notizie : Quel codazzo di bus e mezzi delle forze dell'ordine lungo la 640: sbarcati 300 migranti - AFAntoAnt : RT @AngiKappa: Non solo #Lampedusa dove sono 1.300 i #migranti in hotspot (molti da #Tunisia in crisi per il #COVID19 ) Sbarchi quotidiani… - maddalena2471 : RT @AngiKappa: Non solo #Lampedusa dove sono 1.300 i #migranti in hotspot (molti da #Tunisia in crisi per il #COVID19 ) Sbarchi quotidiani… - paola124291 : RT @autocostruttore: Altri due sbarchi a Lampedusa: 300 migranti imbarcati su nave quarantena - MissDarcy60 : RT @autocostruttore: Altri due sbarchi a Lampedusa: 300 migranti imbarcati su nave quarantena -