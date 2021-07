Le metamorfosi di una icona della storia, Napoleone (Di domenica 25 luglio 2021) Tra i versi del Cinque maggio Manzoni introduce la formula in cui dice di essersi smarcato, riguardo alla figura di Napoleone, tanto dal «servo encomio» dei cortigiani quanto dal «codardo oltraggio» degli opportunisti, che non mancarono, nell’un caso e nell’altro, specie fra i letterati italiani. Lo documenta con dovizia lo studio di Matteo Palumbo, Ei fu Vita letteraria di Napoleone da Foscolo a Gadda (Salerno editrice, pp. 100, € 9.40), una esquisse che unisce alla chiarezza analitica lo stile sobrio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 25 luglio 2021) Tra i versi del Cinque maggio Manzoni introduce la formula in cui dice di essersi smarcato, riguardo alla figura di, tanto dal «servo encomio» dei cortigiani quanto dal «codardo oltraggio» degli opportunisti, che non mancarono, nell’un caso e nell’altro, specie fra i letterati italiani. Lo documenta con dovizia lo studio di Matteo Palumbo, Ei fu Vita letteraria dida Foscolo a Gadda (Salerno editrice, pp. 100, € 9.40), una esquisse che unisce alla chiarezza analitica lo stile sobrio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

