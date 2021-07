Lady Diana, avete visto sua nipote? E’ identica a lei (Di domenica 25 luglio 2021) Nozze in vista per la nipote di Lady Diana, Kitty Spencer. La figlia del Conte Charles ricorda moltissimo sua zia. Voi l’avete mai vista? Lady Diana (GettyImages)Tutti ricordiamo il tragico incidente che nella notte del 31 agosto 1997 colpì Lady Diana. Fu una notizia che fece il giro del mondo e che ancora oggi continua a far discutere. Le speculazioni e varie teorie del complotto hanno caratterizzato questo caso. Ma quello che stupisce è una somiglianza con la zia impressionante. La figlia del Conte Charles ora è al centro mediatico per ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021) Nozze in vista per ladi, Kitty Spencer. La figlia del Conte Charles ricorda moltissimo sua zia. Voi l’mai vista?(GettyImages)Tutti ricordiamo il tragico incidente che nella notte del 31 agosto 1997 colpì. Fu una notizia che fece il giro del mondo e che ancora oggi continua a far discutere. Le speculazioni e varie teorie del complotto hanno caratterizzato questo caso. Ma quello che stupisce è una somiglianza con la zia impressionante. La figlia del Conte Charles ora è al centro mediatico per ...

Advertising

GianTressoldi : RT @rodcostakiwi: #staseraitalia Migliaia di persone in tutta Italia sono scese in piazza e i TG hanno dato più spazio alla nipote di Lady… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lady Diana, la nipote Kitty si è sposata a Roma: nozze da sogno nella villa dei Papi - infoitcultura : Lady Diana, la nipote Kitty si è sposata a Roma: nozze da sogno nella villa dei Papi - Luna61710831 : RT @rodcostakiwi: #staseraitalia Migliaia di persone in tutta Italia sono scese in piazza e i TG hanno dato più spazio alla nipote di Lady… - Alessia_ing : RT @rodcostakiwi: #staseraitalia Migliaia di persone in tutta Italia sono scese in piazza e i TG hanno dato più spazio alla nipote di Lady… -