Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, Francesco rilancia il dialogo tra generazioni (Di domenica 25 luglio 2021) E' stato sempre un punto fermo, un pallino di papa Francesco per rinnovare la cultura mondiale, spronandola a passare dall'egoismo prevalente alla fraternità e alla condivisione dei beni. Finalmente, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) E' stato sempre un punto fermo, un pallino di papaper rinnovare la cultura, spronandola a passare dall'egoismo prevalente alla fraternità e alla condivisione dei beni. Finalmente, ...

Advertising

Pontifex_it : “Io sono con te tutti i giorni” sono le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in que… - matteosalvinimi : Oggi si celebra la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco. Un pensiero per… - oss_romano : #25luglio #IamWithYouAlways Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. - trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #25luglio #PapaFrancesco: 'Nonni e nipoti, giovani e anziani insieme hanno manifestato uno dei volti belli della Chiesa… - pstalves : RT @Pontifex_it: “Io sono con te tutti i giorni” sono le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in questa Gio… -