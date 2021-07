Choc in Uruguay: un altro calciatore si toglie la vita. È il terzo in sei mesi (Di domenica 25 luglio 2021) Tragedia in Uruguay. Pochi giorni dopo la morte del giocatore Williams Martínez per suicidio, un altro calciatore ha deciso di togliersi la vita nelle ultime ore: Emiliano Cabrera, terzino 27enne del Villa Teresa. Il terzo in questi ultimi 6 mesi. Il primo a compiere l’insano gesto è stato l’ex attaccante Santiago Garcia. Non ancora chiare le ragioni che hanno spinto Cabrera a porre fine alla sua vita. Secondo la stampa locale il motivo di tale è legato da “pesanti problematiche familiari che lo avrebbero portato in un profondo stato depressivo“. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Tragedia in. Pochi giorni dopo la morte del giocatore Williams Martínez per suicidio, unha deciso dirsi lanelle ultime ore: Emiliano Cabrera, terzino 27enne del Villa Teresa. Ilin questi ultimi 6. Il primo a compiere l’insano gesto è stato l’ex attaccante Santiago Garcia. Non ancora chiare le ragioni che hanno spinto Cabrera a porre fine alla sua. Secondo la stampa locale il motivo di tale è legato da “pesanti problematiche familiari che lo avrebbero portato in un profondo stato depressivo“. Foto: ...

