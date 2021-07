CALCIOMERCATO MILAN – Brandt, affare possibile: le ultime / News (Di domenica 25 luglio 2021) Il MILAN ha messo nel mirino Julian Brandt per il CALCIOMERCATO. Operazione fattibile con il Borussia Dortmund, che valuta il tedesco classe 1996 circa 20 milioni. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Ilha messo nel mirino Julianper il. Operazione fattibile con il Borussia Dortmund, che valuta il tedesco classe 1996 circa 20 milioni. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Nella videole

Advertising

DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - SkySport : Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho… - Mediagol : Calciomercato Milan, piace Brandt: il tedesco può arrivare in prestito - Fprime86 : RT @SkySport: Ronaldinho: 'Dybala? Non so cosa farà, basta che sia felice. Mi aspetto molto dal Milan' #SkySport #Ronaldinho #Dybala #Milan… -