“Caccia all’omo” di Simone Alliva | Recensione (Di domenica 25 luglio 2021) Domenica è il giorno perfetto per far uscire una nuova Recensione per la rubrica Letture Coraggiose. Oggi vi parlo del libro, edito da Fandango Libri, di Simone Alliva “Caccia all’omo, viaggio nel paese dell’omofobia“, uscito lo scorso anno (2020). Le scorse settimane abbiamo parlato de “La stagione più crudele“, romanzo d’esordio di Chiara Deiana e de “La donna orso“, il nuovo libro di Karolina Ramqvist, ma anche del libro d’esordio di Camihawke, “Per tutto il resto dei miei sbagli”, che al contrario degli altri qui presenti non consiglio e nella Recensione vi spiego per bene i miei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Domenica è il giorno perfetto per far uscire una nuovaper la rubrica Letture Coraggiose. Oggi vi parlo del libro, edito da Fandango Libri, di, viaggio nel paese dell’omofobia“, uscito lo scorso anno (2020). Le scorse settimane abbiamo parlato de “La stagione più crudele“, romanzo d’esordio di Chiara Deiana e de “La donna orso“, il nuovo libro di Karolina Ramqvist, ma anche del libro d’esordio di Camihawke, “Per tutto il resto dei miei sbagli”, che al contrario degli altri qui presenti non consiglio e nellavi spiego per bene i miei ...

xwesleyswife : RT @SimoneAlliva: Magari quando avrete visto quello che ho visto io scrivendo 'Caccia All'Omo', capirete perché no, 'una mediazione' sulla… - sa_ambro : RT @SimoneAlliva: Magari quando avrete visto quello che ho visto io scrivendo 'Caccia All'Omo', capirete perché no, 'una mediazione' sulla… - ritafrediani : RT @SimoneAlliva: Magari quando avrete visto quello che ho visto io scrivendo 'Caccia All'Omo', capirete perché no, 'una mediazione' sulla… - alienartsaga : RT @SimoneAlliva: Magari quando avrete visto quello che ho visto io scrivendo 'Caccia All'Omo', capirete perché no, 'una mediazione' sulla… - antnqu : RT @SimoneAlliva: Magari quando avrete visto quello che ho visto io scrivendo 'Caccia All'Omo', capirete perché no, 'una mediazione' sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia all’omo Diversity Media Awards, «una serata necessaria». Segui l’evento in streaming L'Espresso