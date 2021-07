Un migliaio in piazza al grido "libertá", a Udine la protesta contro il Green Pass. Rischio sanzioni per i partecipanti (Di sabato 24 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Riapre la terapia intensiva di Udine: ci sono 2… protesta di piazza Primo Maggio, prime 30 sanzioni.… Il Passaporto vaccinale è realtà, ... Leggi su friulioggi (Di sabato 24 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Riapre la terapia intensiva di: ci sono 2…diPrimo Maggio, prime 30.… Ilaporto vaccinale è realtà, ...

Advertising

romatoday : Manifestazione contro il green pass obbligatorio: a Roma un migliaio di persone in piazza del Popolo - Potemkin959 : @horusarcadia Sono stato a Piazza del Popolo Ho capito perché non mi hai risposto…?? Comunque al di là del fatto che… - Dorian221190 : RT @BabboleoNews: Cartelli '#nogreenpass', un migliaio circa in una piazza De Ferrari a #Genova gremita per la manifestazione indetta contr… - BabboleoNews : Cartelli '#nogreenpass', un migliaio circa in una piazza De Ferrari a #Genova gremita per la manifestazione indetta… - Nutizieri : No Green Pass, in un migliaio in piazza a Bologna -