Tu si que vales in lutto | il triste addio | aveva emozionato tutti

(Di sabato 24 luglio 2021) Arriva unanotizia che getta lazza nel cuore dei protagonisti di Tu si quee dei fan del programma: l’dopo ilCandele (AdobeStock) – Tu si que(Fonte foto: Facebook, @tusiqueufficiale)È una notizia, quella che purtroppo arriva in queste ore in merito alla scomparsa di Nerina Peroni, l’ex professoressa di musica chericevuto tantissimi complimenti a Tu si que, il noto e famoso programma. ...

Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry Scotti . ...E' morta la pianista rivelazione di 'Tu sì' nell'ottobre dello scorso anno commosse tutti i giudici con il suo talento. Nerina Pieroni aveva 81 anni e si è spenta nella casa di riposo di Savignana. Di lei Maria De Filippi disse: 'E' ...Nerina, alla fine, non vinse l'edizione di Tu si que vales, ma tornò nella sua residenza per anziani con la soddisìsfazione di chi era riuscito ad incantare ed emozionare l'Italia intera Amava suonare ...Nerina Pieroni: la storia dopo Tu Si Que Vales. Sul palco di Tu Si Que Vales Nerina Peroni aveva conquistato i giudici, che avevano apprezzato anche la sua storia di vita così particolare, ma anche il ...