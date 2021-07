Temptation Island, Andrea Celentano e Raffaela Giudice si sposano: nozze per la coppia del programma (Di sabato 24 luglio 2021) Fiori d’arancio in vista per una coppia di Temptation Island: Andrea Celentano e Raffaela Giudice hanno deciso di convolare a nozze e la romantica proposta di matrimonio è andata in scena sui social. I due, fidanzati di tempo e protagonisti della sesta edizione del reality, avevano catturato l’attenzione del pubblico per la relazione tormentata (anche dalla vicinanza tra Celentano e l’allora single tentatrice Teresa Langella). Temptation Island, Andrea Celentano e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 luglio 2021) Fiori d’arancio in vista per unadihanno deciso di convolare ae la romantica proposta di matrimonio è andata in scena sui social. I due, fidanzati di tempo e protagonisti della sesta edizione del reality, avevano catturato l’attenzione del pubblico per la relazione tormentata (anche dalla vicinanza trae l’allora single tentatrice Teresa Langella).e ...

