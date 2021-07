Superbike: Gp Olanda. Rea da record, vince gara 1 e fa 13 ad Assen (Di sabato 24 luglio 2021) Scott Redding (Aruba.it Racing - Ducati) ricuce su Razgatlioglu e Rea: il campione del mondo supera il turco al quinto giro. Tre giri dopo Redding passa Razgatlioglu nello stesso punto; il turco ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Scott Redding (Aruba.it Racing - Ducati) ricuce su Razgatlioglu e Rea: il campione del mondo supera il turco al quinto giro. Tre giri dopo Redding passa Razgatlioglu nello stesso punto; il turco ...

