Quartieri Spagnoli | scipparono Rolex a turista nello scorso giugno | due arresti

(Di sabato 24 luglio 2021) Cronaca di Napoli: in manette un 23enne e un 37enne che loundal polso di unai. Nella fuga uno dei malviventi perse lo smartphone. Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia

Non è andata a buon fine la rapina che due malviventi hanno tentato ai danni di quattro turisti emiliani a Napoli . Mentre erano a passeggio per i, i quattro sono stati avvicinati e aggrediti dai malviventi che hanno preso un rolex ma, nella fuga, hanno perso uno smartphone. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia ...La sera dello scorso 2 giugno, quattro turisti - due professionisti emiliani con le loro rispettive mogli - si stavano allontanando a piedi dal ristorante deidi via Speranzella ...Quattro turisti emiliani sono stati vittima di una rapina a Napoli. I malviventi però hanno perso lo smartphone e sono stati presi ...Turisti emiliani rapinati di un Rolex nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Uno dei due banditi perde lo smartphone nella fuga ...