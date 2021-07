Olimpiadi di Tokyo, un altro azzurro in finale: Luigi Samele lotta per l’oro nella sciabola (Di sabato 24 luglio 2021) La prima giornata dei Giochi olimpici di Tokyo regala già la seconda medaglia sicura per l’Italia. Dopo Vito Dell’Aquila nel teakwondo, un altro azzurro centra la finale: Luigi Samele si gioca l’oro nella sciabola individuale maschile. Samele ha battuto in semifinale 15-12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung-hwan (numero 15 del ranking), dopo una incredibile rimonta da uno svantaggio di 6-12. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) La prima giornata dei Giochi olimpici diregala già la seconda medaglia sicura per l’Italia. Dopo Vito Dell’Aquila nel teakwondo, uncentra lasi giocaindividuale maschile.ha battuto in semi15-12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung-hwan (numero 15 del ranking), dopo una incredibile rimonta da uno svantaggio di 6-12. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo 2021, il web non apprezza le divise dell’Italia firmate da Armani: “Sembrano le tute dei Teletub… - AleBrunetti6 : RT @Eurosport_IT: SUPER PUGLIA! ?????? Dopo Vito Dell'Aquila (Taekwondo), anche Luigi Samele (scherma) si giocherà l'oro a Tokyo 2020 ?????? #… - nightinsport : RT @basketinside360: Cambio last-minute per la Spagna: Juancho Hernangomez non sarà a Tokyo 2020, al suo posto Xabi López-Arostegui - https… -