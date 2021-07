Olimpiadi: canoa, domani il via allo slalom, Horn prima azzurra in gara nel K1 (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Domenica 25 luglio si apre ufficialmente il programma di gare della canoa slalom ai Giochi Olimpici di Tokyo. Saranno 82 gli atleti iscritti in rappresentanza di 34 nazioni, il numero più alto di sempre (a Rio e Londra erano 30), per un’edizione che registra il raggiungimento della perfetta parità di genere nelle discipline con il debutto della canoa canadese femminile. Al Kasai Canoe slalom Center la prima a scendere in acqua sarà Stefanie Horn nelle batterie di qualificazione del K1 femminile in programma alle ore 13.50 (6.50 in Italia). L’atleta della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Domenica 25 luglio si apre ufficialmente il programma di gare dellaai Giochi Olimpici di Tokyo. Saranno 82 gli atleti iscritti in rappresentanza di 34 nazioni, il numero più alto di sempre (a Rio e Londra erano 30), per un’edizione che registra il raggiungimento della perfetta parità di genere nelle discipline con il debutto dellacanadese femminile. Al Kasai CanoeCenter laa scendere in acqua sarà Stefanienelle batterie di qualificazione del K1 femminile in programma alle ore 13.50 (6.50 in Italia). L’atleta della ...

