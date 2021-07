Napoli | Spalletti rimprovera gli azzurri a Dimaro | “Fraseggio troppo lento!”

(Di sabato 24 luglio 2021) In quel disi sta svolgendo in questi giorni il primo ritiro estivo deldi Luciano. Il tecnico toscano sta approfittando dell’occasione per testare l’organico azzurro e per toccare con mano quanto immaginava prima di insediarsi ufficialmente sulla panchina partenopea. Ad attenderlo nei campi del Trentino vi è stato un gruppo di L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - infoitsport : Napoli-Pro Vercelli primo match con green pass e capienza al 50%, le probabili formazioni di Spalletti - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

... alla durata, alle esigenze reciproche; al futuro.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI- Pro Vercelli: la probabile formazione della squadra diUFFICIALE ", ...Giorni frenetici per ildi Luciano: dal viaggio in Germania alla trasferta in Polonia. Giorni frenetici per i giocatori del, attesi i big post - Nazionale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ...In quel di Dimaro si sta svolgendo in questi giorni il primo ritiro estivo del Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano sta approfittando dell’occasione per testare l’organico azzurro e per ..."...Non credo che il Napoli disputerà un brutto campionato, anzi...A "Punto Nuovo Sport Show", l'avvocato Giuseppe Mazzucchiello:"Lunedì ci sarà un evento ...