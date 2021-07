Napoli, arresti oggi: ai Quartieri Spagnoli catturati due rapinarolex dopo lo scippo a quattro turisti (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno arrestato due pregiudicati napoletani, di 23 e 37 anni, gravemente indiziati di rapina e lesioni ai danni di un gruppo di... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri del nucleo operativo della compagniaCentro hanno arrestato due pregiudicati napoletani, di 23 e 37 anni, gravemente indiziati di rapina e lesioni ai danni di un gruppo di...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arresti Ecco perché quanto accaduto a Genova venti anni fa è sempre molto attuale ... nel marzo del 2001, a Napoli dalla polizia nei confronti dei manifestanti del "No Global Forum". ...questo che i vertici delle forze dell'ordine che hanno coordinato e attuato i disordini e gli arresti ...

Traffico illecito di rifiuti speciali, quattro arresti tra Napoli e Caserta Il gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano, al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito, tra le province di Napoli e Caserta. Quattro ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti nei cui confronti raccolti gravi indizi di colpevolezza. T raffico illecito di rifiuti speciali non ...

Napoli, arresti oggi: ai Quartieri Spagnoli catturati due rapinarolex dopo lo scippo a quattro... ilmattino.it Napoli, arrestato l’anziano ras Giovanni D’Alpino E’ stato arrestato il 73enne Giovanni #DAlpino per per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso commessi a ...

Traffico illecito di rifiuti speciali, quattro arresti tra le province di Napoli e Caserta Il gruppo della Guardia di Finanza di Giugliano, al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, ha eseguito, tra ...

