Milan | manita al Modena | Brahim Diaz in gol | esordio per Ballo-Toure

(Di sabato 24 luglio 2021) Ilha battuto ilin amichevole per 5-0: reti nel primo tempo di, Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez Ilha battuto ilin amichevole per 5-0. Reti nel primo tempo di, Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez. Da segnalare anche l’di, esterno prelevato pochi giorni fa dal Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

delnella seconda amichevole estiva della squadra rossonera che vince 5 - 0 contro il Modena a Milanello, segnando solo nel primo tempo. Un'altra prova convincente della squadra di Pioli, ...delnella seconda amichevole estiva della squadra rossonera che vince 5 - 0 contro il Modena a Milanello, segnando solo nel primo tempo. Un'altra prova convincente della squadra di Pioli, ...Milano, 24 luglio 2021 – Netta vittoria rossonera nella seconda uscita stagionale del Milan di Stefano Pioli: 5-0 il finale in favore del Diavolo contro il Modena e tante buone conferme per il tecnico ...Buon test per il Milan nella seconda uscita precampionato. Gli uomini di Pioli, reduci dal 6-0 alla Pro Sesto, hanno infatti battuto 5-0 il Modena a Milanello, mantenendo la porta inviolata e dando b ...