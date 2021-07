Idroterapia a piede libero | i benefici del metodo Kneipp nella natura

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 luglio 2021) «Tutto quello che ci serve per vivere in modo sano, ce lo elargisce la natura a piene mani». Così parlava Sebastian Kneipp nel XIX secolo, il presbitero bavarese e idroterapeuta a cui si deve il nome del percorso in acqua fredda che troviamo in molte Spa. Ma non c’è bisogno di andare in un centro benessere per praticarne la terapia: si può ritrovare l’energia e rafforzare l’organismo in un luogo naturale come un bosco, dove scorre un ruscello e si ha a disposizione una sorgente di acqua pura.