Gigi D'Alessio cerca di nascondere la sua storia con Denise: tutta la verità (Di sabato 24 luglio 2021) Gigi D'Alessio ancora non conferma ufficialmente la sua storia con Denise, la giovane napoletana con la quale ha una relazione da circa un anno Gigi D'Alessio e Denise Esposito stanno insieme da circa un anno. La coppia è stata paparazzata di recente da alcuni fotografi in giro per l'isola di Capri. Il cantante partenopeo, dunque, ha archiviato definitivamente la sua storia con Anna Tantagelo e ha voltato pagina con una splendida ragazza di 28 anni. Gigi ha cercato di proteggere la sua nuova ...

