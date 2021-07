Fabiani | “La società è in salute Io penso al mercato e non alla cessione del club”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 luglio 2021) Il ds della Salernitana, Angelo, ha parlato così in conferenza stampa: “Siamo impegnati su più fronti, per le cessioni e per integrare la rosa che a stretto giro completeremo. Quest’anno mister Castori è in largo anticipo rispetto allo scorso anno quando ha stracciato il campionato. L’anno scorso non eravamo in una situazione tanto diversa. Il calcioha le sue problematiche, va studiato, conosciamo questo mondo e certe volte fare un passo falso significa depotenziarti. Come sempre ilentra nel vivo nell’ultima settimana quando chi deve smaltire gli esuberi e completare la rosa va in ansia. Siamo abituati a ...